مفوضية الانتخابات تحدد آلية توزيع مقاعد "الكوتا" واستبدال الفائزين (وثيقة)

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الجمعة، آلية توزيع مقاعد "الكوتا" واستبدال الفائزين في الانتخابات التشريعية.

وتضمنت الآلية التي تنشرها وكالة شفق نيوز أدنها، تعريفاً لعدد من المصطلحات والتعريفات الانتخابية الأساسية، وآلية توزيع المقاعد وتحديد مقاعد النساء (كوتا النساء)، ومقاعد المكوّنات، مرفقة جدول المقاعد المخصصة للمكونات.

كما أوضحت المفوضية كيفية ملء المقعد الشاغر في الحالات المختلفة، واستبدال أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مجموعة من الأحكام العامة.

وبحسب الآلية، فإن عدد مقاعد القائمة يقسم على عدد 4، مع إهمال الكسور العشرية لاستخراج عدد مقاعد "كوتا النساء" فيها، وفي حال عدم استكمال مقاعد النساء في القائمة وفق هذا التقسيم، يجري تقسيم عدد مقاعدها على عدد 3.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أعلنت أول أمس الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً.

وتأتي هذه الانتخابات السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي ونسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2021.