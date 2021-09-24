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مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسليم بطاقات الناخبين

Category: سیاسة

Date: 2021-09-24T11:21:36+0000
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسليم بطاقات الناخبين

شفق نيوز / حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، يوم الجمعة، موعداً قالت إنه سيكون الأخير للناخبين الذيم لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية حتى الآن.

وذكرت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، لـوكالة شفق نيوز، أن "المفوضية قامت بتوزيع 14 مليون بطاقة انتخابية، من إجمالي 17 مليوناً، وذلك حسب آخر إحصائية".

وأضافت أبو سودة، أن "عملية توزيع البطاقات الانتخابية مستمرة لغاية 48 ساعة قبل يوم التصويت الخاص"، مرجحة في الوقت نفسه "تصاعد عملية توزيع البطاقات، خلال الأيام المقبلة".

ولم يتبق، سوى 16 يوماً، على الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بينما يبلغ عدد الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، نحو ثلاثة ملايين شخص.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت يوم أمس الخميس، الانتهاء من الاستعدادات كافة، لإجراء العملية الانتخابية بموعدها المقرر، فيما أشارت إلى أن يوم 10 تشرين الأول، سيكون مغايراً عن كل الانتخابات السابقة في البلاد.

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