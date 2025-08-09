شفق نيوز تنشر تسلسل القوائم الانتخابية في العراق (صورة)

شفق نيوز- بغداد

أجرت مفوضية الانتخابات، يوم السبت، قرعة الأرقام الخاصة بالمرشحين للانتخابات المقبلة، وسط تأكيدها على تطوير وتحديث اجهزة الاقتراع.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، عامر الحسيني، خلال مؤتمر إجراء القرعة، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية قطعت شوطا من خلال تطوير وتحديث الأجهزة الانتخابية، وإعداد الأنظمة حسب قانون النافذ وتطورات الانتخابية".

وأضاف أن "بعد استكمال تحديث سجل الناخبين وتوزيعة على المحطات الانتخابية واستكمال تسجيل المرشحين والتحقق من اهليتهم لاختيار الاصلح منهم، سنبدأ ألان بتوزيع ارقام التحالفات والأحزاب والمرشحين للانتخابات".

وبدأت عملية إجراء القرعة، للمرشحين حسب الكيانات والمرشحين المفردين والمكونات.

وأدناه صورة من أرقام قوائم التحالفات الانتخابية، بعد إجراء القرعة.