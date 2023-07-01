مفوضية الانتخابات تتخذ إجراءات مشددة لمنع التلاعب بنتائج اقتراع مجالس المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، عن نصب كاميرات مراقبة في محطات الاقتراع لمنع أي محاولات للتلاعب والتزوير بنتائج التصويت.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تعمل وفق الاجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب".

وبين أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات والمفوضية ملتزمة بتطبيقها، ومن ضمنها انشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي واعلان النتائج بعد 24 ساعة من اجراء الانتخابات، وصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع".

وأضاف "هناك الكثير من الأمور التي سيتم اتخاذها للحد من عملية التلاعب بالنتائج منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 الف محطة".

وأكد جميل "سيتم تدريب الموظفين الذين سيشاركون في عملية الاقتراع من ضمنهم موظفين في وزارتي التربية والتعليم العالي".

وأشار إلى أن "فترة تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية ابتدأت من اليوم الأول من شهر تموز، أما تسجيل المرشحين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات فسيبدأ من 15 تموز إلى 13 شهر أب المقبل".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن في 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.