مفوضية الانتخابات تتحدث عن "جرائم انتخابية" يرتكبها بعض المرشحين

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، على بعض الوعود التي يطلقها بعض المرشحين للمواطنين بشمولهم بالرعاية الاجتماعية أو التعيينات.

وقالت نائب الناطق باسم المفوضية نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، ان "الوعود التي يطلقها المرشحون للمواطنين بشمولهم بالرعاية الاجتماعية او التعيينات ترتقي الى ان تكون من الجرائم الانتخابية والتي يعاقب عليه القانون بالاستبعاد أو تتعدى الى عقوبات جزائية تصل الى الحبس".

وبينت أبو سودة؛ أنه "تم إكمال نقل المواد اللوجستية الى المحافظات فيما سيتم نقل الصناديق وعدة الناخب عبر البر والجو وفق خطة أمنية أعدت لذلك قبل وبعد يومي الاقتراع الخاص والعام، كما ان اللجنة الامنية العليا للانتخابات تواصل خططها لتأمين مفاصل العملية الانتخابية بما في ذلك تسمية قوة خاصة لعملية نقل عصا الذاكرة والمواد الانتخابية".