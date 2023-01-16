مفوضية الانتخابات تبلغ البرلمان ببديل النائب المقال ليث الدليمي

شفق نيوز/ أبلغت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، البرلمان العراقي، بالمرشح البديل للنائب المقال ليث الدليمي.

وأخبرت المفوضية، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، مكتب رئيس البرلمان، أن "بديل النائب المقال ليث الدليمي، هو المرشح عن حزب الجماهير الوطنية، أحمد المشهداني".

وأمس الأحد، أظهرت وثيقة موقعة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناء على استقالته".

وأعلن النائب ليث الدليمي، رفضه قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بأنه "غير قانوني وتعسفي"، فيما دعا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية".

وكان النائب ليث الدليمي عضواً في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

إلا أن الحلبوسي قرر في 22 نيسان/ أبريل 2022 بفصل الدليمي من حزبه "تقدم" بسبب ما ذكره "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي".

وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.