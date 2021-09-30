مفوضية الانتخابات بالعراق: لا يمكن بيع بطاقة الناخب ووزعنا 17 مليوناً منها

شفق نيوز/ استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس إمكانية بيع بطاقة الناخب معلنة في الوقت ذاته توزيع 17 مليون بطاقة منها.

وعقدت المفوضية العليا للانتخابات مؤتمراً في العاصمة بغداد أكد خلاله رئيس مجلس المفوضية القاضي جليل عدنان خلف، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، لافتاً إلى معاقبة عدد من المرشحين خرقوا تعليمات الدعاية الانتخابية.

ونفى القاضي خلف حصول عمليات بيع وشراء لبطاقة الناخب، واصفاً هذا الأمر بـ"الشائعات"، مؤكداً أن نظام البايومتري يمنع حصول مثل هكذا امور إضافة إلى اتخاذ تدابير تمنع التصويت بالبطاقات حتى لو تم بيعها.

وأشار إلى توزيع 17 مليون بطاقة ناخب في العراق، مبيناً أن "هذا الرقم ليس بالقليل".