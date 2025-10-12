مفوضية الانتخابات بالبصرة تسجل 15 مخالفة وتعلق على سقوط لوحات المرشحين

شفق نيوز- البصرة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البصرة، يوم الأحد، تسجيل 15 مخالفة انتخابية قبل بدء الحملة الدعائية، فيما أوضحت الإجراءات الخاصة بتضرر عجلات المواطنين نتيجة سقوط اللوحات الإعلانية للمرشحين.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، حيدر السيلاوي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 15 مخالفة انتخابية قبل بدء الحملة الدعائية، فيما استلم مكتب المفوضية أكثر من 250 ألف بطاقة بايومترية جرى فرزها على مراكز التسجيل المنتشرة في عموم المحافظة، لغرض توزيعها على المواطنين، ويجري حالياً تدريب أكثر من 17 ألف موظف اقتراع من مختلف دوائر الدولة والخريجين للمشاركة في إنجاح العملية الانتخابية".

وأوضح، أن "المفوضية في طور إكمال عملية تسجيل مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان شفافية العملية الانتخابية ومتابعة مجرياتها في جميع المراكز"، مشيراً إلى أن "المدارس التي ستُعتمد كمراكز اقتراع سيتم استلامها قبل أسبوع من موعد انطلاق الانتخابات لتجهيزها بالمستلزمات اللازمة".

وبحسب السيلاوي، فإن "المواطنين الذين تتعرض مركباتهم لأضرار نتيجة سقوط اللافتات الدعائية، يمكنهم إقامة شكاوى قانونية لدى مراكز الشرطة، لاستكمال الإجراءات الأصولية المتبعة وفق القانون"، مؤكداً أن "المفوضية تتابع هذه الحالات ضمن إطار حرصها على تنظيم حملة دعائية منضبطة تراعي السلامة العامة".

هذا وانطلقت صباح يوم الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة