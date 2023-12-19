مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية تعلن مساء اليوم وسنجري عملية فرز يدوي امام انظار الجميع

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا للانتخابات يوم الثلاثاء، موعد إعلان النتائج الأولية مساء اليوم.

وقالت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز؛ أن "النتائج الإلكترونية الأولية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وسيتم الإعلان عن عدد الاصوات التي حصل عليها التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد".

وأضافت الغلاي؛ ان "هناك محطات لاتزال في مراكز التدقيق وستقوم مفوضية الانتخابات بفتح هذه المحطات امام أنظار الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين والأمم المتحدة لغرض عدها وفرزها يدويا حسب نصوص القانون، وبالتالي تكتمل النتائج النهائية".

وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات أمس الاثنين جدولا تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب الجدول؛ أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و 599 الفاً و 668 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.

كما أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، وذلك وسط نسب مشاركة متفاوتة وجملة خروق انتخابية وأمنية.

وأكدت المفوضية، في نبأ عاجل، إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء يوم الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كوردستان.

وحتى منتصف النهار، أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد، أن نسبة التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بلغت 17 بالمئة فقط.

وسجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذي قار والديوانية والمثنى والأنبار، نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، حتى منتصف النهار.

وكان عضو مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي، قد أشّر وجود تلكؤات في بعض محطات الاقتراع، وأخبر وكالة شفق نيوز، بأن نسبة المشاركة لن تتجاوز نسب الدورات السابقة التي تتراوح عادة ما بين 25 إلى 35٪؜.