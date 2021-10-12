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مفوضية الانتخابات: المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T14:31:46+0000
مفوضية الانتخابات: المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، عزمها فرز أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية يدوياً كونها تعرضت للعطل في الاقتراع العام.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عدنان جليل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "غدا أو بعد غد سيتم فرز اصوات 3100 محطة انتخابية يدويا وستضاف نتائجها إلى النتائج المعلنة"، مضيفاً ان "هناك 60 ألف صوت لم يتم فرزها حتى الآن وتمثل %6 من مجموع أصوات الناخبين".

واكد أنه "يحق للمرشحين الطعن في النتائج خلال ثلاثة أيام".

واشار جليل الى أن "كل قرارات المفوضية بما فيها النتائج الأولية ليست نهائية وقابلة للطعن".

واليوم الثلاثاء، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، ووصف تلك النتائج بأنها "مفبركة"، مشدداً "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

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