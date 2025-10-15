‏‏مفوضية الانتخابات: الشكاوى ضد المرشحين متواصلة واستبعادهم مستمر

شفق نيوز- بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، استمرار عملية استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي المقرر في 11 تشرين اهلثاني/ نوفمبر 2025، فيما أعلنت توزيع أكثر من 1.5 مليون بطاقة بايومترية لغاية الآن.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير لوكالة شفق نيوز أن "مفوضية الانتخابات تتلقى بشكل متواصل ردود الجهات المختصة والهيئة القضائية للانتخابات بشأن التحقق من المرشحين، وبالتالي ستظل قرارات الاستبعاد مستمرة في جميع المحافظات".

وفي سياق الاستعدادات اللوجستية، أوضح زاير أن "عملية توزيع البطاقات البايومترية تسير بوتيرة جيدة، حيث تم توزيع مليوناً و533 ألف بطاقة منذ 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، عبر 1079 مركزاً منتشرة في عموم العراق".

وبيّن أن "المفوضية تمتلك القدرة على توزيع ما تبقى من البطاقات، والتي يبلغ عددها نحو 3.5 مليون بطاقة، وسيتم تفعيل فرق جوالة قريباً لتسريع وتيرة التوزيع".

وأشار إلى أن "مراكز التوزيع تواصل العمل يومياً، بما في ذلك أيام العطل والجمع، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت منذ فتح باب الترشيح عدة قرارات باستبعاد مئات المرشحين، لأسباب تتعلق بتطبيق قانون المساءلة والعدالة، أو وجود قيود جنائية بحق بعضهم، تشمل جرائم القتل والرشوة والتزوير والاحتيال بالإضافة إلى قضايا فساد مالي وإداري.

وفي المقابل، أعادت المفوضية بعض المرشحين إلى السباق بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة.

وانطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية يوم الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.