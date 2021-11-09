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مفوضية الانتخابات: التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة اعتمد المشاهدة العيانية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-09T15:43:22+0000
مفوضية الانتخابات: التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة اعتمد المشاهدة العيانية

شفق نيوز/ أكدت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، أن التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة اعتمد المشاهدة العيانية.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة لما يتداوله بعض المرشحين، بأن التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة لم يعتمد المشاهدة العيانية"، مؤكدة أن "إجراءات العد والفرز كانت بناء على الطعون وملاحقها، وقد تمت وفق معايير العد والفرز اليدوي التي هي تختلف بطبيعة الحال عن معايير العد والفرز الالكتروني".

واضافت، أن "المفوضية اعتمدت المشاهدة العيانية في تدقيق الأوراق الباطلة ولم تتقيد بالإجراءات الالكترونية لجهاز تسريع النتائج من خلال لجنة مركزية شُكلت لهذا الغرض وبحضور المراقبين المحليين والدوليين".

وتابعت، "كان هناك عدد من الأوراق الباطلة وُجدت أنها صحيحة واحتسبت للمرشحين الذين تم التصويت لهم، وفقاً لإجراءات المفوضية التي أعدتها لهذا الغرض".

ونوهت الى أن "هذا العدد القليل من الأصوات الباطلة التي تم احتسابها من قبل اللجنة المركزية هي بسبب وضوح نية الناخب المؤشرة على الورقة، أما النسبة الأخرى الأعلى من الأوراق الباطلة فلم يتم احتسابها؛ لأن عدداً منها تم إبطاله أثناء التصويت من خلال وضع أكثر من إشارة أو تركها فارغة أو تم تأشيرها بقلم غير قلم التأشير الخاص".

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