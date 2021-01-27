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مفتي العراق يدعو لإصدار عفو عام وتعديل "4 إرهاب"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-27T10:58:36+0000
مفتي العراق يدعو لإصدار عفو عام وتعديل "4 إرهاب"

شفق نيوز/ طالب مفتي جمهورية العراق مهدي الصميدعي، يوم الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح برعاية أمرين يعبران بالعراق إلى بر الأمان.

وقال مكتب الصميدعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير زار صالح في مضيف قصر السلام، حيث رحب رئيس الجمهورية بالمفتي والوفد المرافق له، شاكرا لهم هذه الخطوة في التواصل ودعم الوحدة الوطنية.

من جانبه شكر الصميدعي رئيس الجمهورية، مؤكدا له "تحمله الأمانة الدستورية، والأمانة أمام الله في ذمم وحقوق العراقيين"، مطالبا إياه "سعيه ورعايته لأمرين يعتبران جسر العبور بالعراق الى بر الأمان".

وقال الصميدعي إن "الأمر الأول هو تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية سيئة الصيت لما فيها من بناء الخلل المجتمعي وحرمان طرف مهم في الرعاية من حضانة وأعانة الطفل، والثاني هو اصدار قانون العفو العام مع ضرورة تشكيل لجنة شرعية قانونية لدراسة تعديل المادة 4 ارهاب بما في فقراتها من الظلم والاجحاف بحق ابناء العراق ومخالفات السياسيين الدواعش الذين أوقدوا نار الفتنة والحرب".

 من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية حرصه وأمانته على "تحقيق العدل وخاصة في موضوع العفو العام".

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