مفتي الجمهورية يطالب الكاظمي بمبادرة فورية قبل "تظاهرة مليونية"

شفق نيوز/ طالب مفتي الجمهورية مهدي الصميدعي، يوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المباردة "فوراً" لإعلان إصدار عفو عام قبل "تظاهرة مليونية" في مطلع الشهر المقبل.

وقال الصميدعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على الكاظمي "التضامن مع الشعب العراقي والاهتمام بتوجيه كلمة عاجلة للشعب العراقي ليس فيها مجاملات ولا تقية سياسية، بخصوص إصدار العفو العام".

وأضاف أن "عوائل السجناء والمعتقلين عازمون على الخروج بمظاهرة يجتمع فيها الملايين ولهم موعد 1 حزيران 2021".

وتابع الصميدعي بالقول، "مطلبنا وإياهم أن يتم فورا الإجابة على السؤال الذي يطرح منذ سنتين، لماذا لا تصدرون العفو العام؟، هل ضميركم لا يرتاح إلا بعذاب وضيم وقهر العراقيين وعوائلهم؟".

ودعا الصميدعي، الكاظمي، إلى "المبادرة فورا بعقد لقاء صحفي، تقول كلمتك التاريخية للعراقيين وتبشرهم بأن العفو العام سيصدر أبيض لا نقطة سوداء فيه".