سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مفتي الجمهورية العراقية يهدد بإصدار فتوى تحرّم المشاركة بالانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2020-10-09T14:49:01+0000
مفتي الجمهورية العراقية يهدد بإصدار فتوى تحرّم المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ دعا مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي يوم الجمعة الحكومة الاتحادية الى اصدار عفو عام للسجناء، واطلاق سراح المعتقلين، مهددا باللجوء الى اصدار فتوى تحرّم المشاركة بالانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في منتصف العام المقبل في حال عدم اصدار العفو العام.

وقال الصميدعي في خطبة صلاة الجمعة في العاصمة بغداد ان "اصدار العفو العام مطلب مهم"، مردفا بالقول ان "اكثر من 42 الف سني مودعون بالسجون، وهناك 8 آلاف سني محكوم بالاعدام".

واتهم مفتي الجمهورية جهات سياسية بخداع اهل السنة في العراق وتضليلهم وتحريضهم على حمل السلاح ضد الدولة خلال الاحتجاجات التي انطلقت من المحافظات ذات الغالبية من هذه الطائفة في عام 2013.

واردف قائلا ان "هؤلاء الذين اخرجوهم في ساحات الاحتجاجات ومن على المنصات وذهبوا يرتزقون ويستجدون من البلدان جندوا ابناء السنة وسلحوهم، و ورطوهم واخرجوا لهم على قنوات الشذوذ والخيانة والفتنة نساءً مخمرات ولعل ان يكن مذيعات وقد زعمن الاعتداء على اعراضهن فهيجوا غيرة الشباب وشيمة الرجال واخرجوهم لينكثوا بهم بعد ذلك ويخونوهم، ويأتوا ويختبأوا في (المنطقة الحمراء) ومنهم من هو الان وزير ومنهم من هو رئيس برلمان".

وتابع الصميدعي بالقول انه "اذا لم تصدر الحكومة العفو العام سأصدر فتوى تحرم المشاركة في الانتخابات".

related

احتساب دائرة لكل 400 الف نسمة .. مقترح جديد لقانون الانتخابات في البرلمان

Date: 2020-06-07 15:12:59
احتساب دائرة لكل 400 الف نسمة .. مقترح جديد لقانون الانتخابات في البرلمان

إجتماع مرتقب للقوى السياسية العراقية حول الانتخابات .. وإستحالة تحقق امر

Date: 2020-09-20 12:17:13
إجتماع مرتقب للقوى السياسية العراقية حول الانتخابات .. وإستحالة تحقق امر

اربع محافظات تعرقل توزيع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات

Date: 2020-06-09 10:29:25
اربع محافظات تعرقل توزيع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات

مقاتلون سنة مناهضون لداعش يشكون استغلالاً انتخابياً

Date: 2020-09-22 09:54:42
مقاتلون سنة مناهضون لداعش يشكون استغلالاً انتخابياً

الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

Date: 2020-07-24 16:37:35
الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

Date: 2020-09-23 05:00:30
تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

اجتماع سياسي مرتقب في العراق للاتفاق على "الدوائر الانتخابية"

Date: 2020-08-10 09:39:39
اجتماع سياسي مرتقب في العراق للاتفاق على "الدوائر الانتخابية"

الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-06 10:53:33
الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية