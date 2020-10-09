مفتي الجمهورية العراقية يهدد بإصدار فتوى تحرّم المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ دعا مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي يوم الجمعة الحكومة الاتحادية الى اصدار عفو عام للسجناء، واطلاق سراح المعتقلين، مهددا باللجوء الى اصدار فتوى تحرّم المشاركة بالانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في منتصف العام المقبل في حال عدم اصدار العفو العام.

وقال الصميدعي في خطبة صلاة الجمعة في العاصمة بغداد ان "اصدار العفو العام مطلب مهم"، مردفا بالقول ان "اكثر من 42 الف سني مودعون بالسجون، وهناك 8 آلاف سني محكوم بالاعدام".

واتهم مفتي الجمهورية جهات سياسية بخداع اهل السنة في العراق وتضليلهم وتحريضهم على حمل السلاح ضد الدولة خلال الاحتجاجات التي انطلقت من المحافظات ذات الغالبية من هذه الطائفة في عام 2013.

واردف قائلا ان "هؤلاء الذين اخرجوهم في ساحات الاحتجاجات ومن على المنصات وذهبوا يرتزقون ويستجدون من البلدان جندوا ابناء السنة وسلحوهم، و ورطوهم واخرجوا لهم على قنوات الشذوذ والخيانة والفتنة نساءً مخمرات ولعل ان يكن مذيعات وقد زعمن الاعتداء على اعراضهن فهيجوا غيرة الشباب وشيمة الرجال واخرجوهم لينكثوا بهم بعد ذلك ويخونوهم، ويأتوا ويختبأوا في (المنطقة الحمراء) ومنهم من هو الان وزير ومنهم من هو رئيس برلمان".

وتابع الصميدعي بالقول انه "اذا لم تصدر الحكومة العفو العام سأصدر فتوى تحرم المشاركة في الانتخابات".