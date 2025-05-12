مفارقة.. عدد الأحزاب العراقية يتجاوز مقاعد مجلس النواب

شفق نيوز/ كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الاثنين، عن تجاوز عدد الأحزاب، لمقاعد مجلس النواب في الوقت الحالي.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الأحزاب المسجله رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بلغ 333 حزبا وهنالك اكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو اكثر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً.

وطالب الرديني، بضرورة اجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على ان يتضمن سحب اجازة الحزب المسجل لدى دائرة الاحزاب ولا يشترك بعمليتين انتخابيتين، لان الغاية من تأسيس اي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية.

كما دعا إلى إلزام الأحزاب بأن تكون لها مقار في أكثر من محافظة لضمان جدية العمل، وضرورة متابعة الاحزاب المسجلة بشكل دوري واهمها خطابها السياسي الذي يحرض في اغلب الاحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية.