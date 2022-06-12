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مفاجأة بشأن البدلاء.. مفوضية الانتخابات تعلق على استقالة نواب الكتلة الصدرية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-12T18:01:13+0000
مفاجأة بشأن البدلاء.. مفوضية الانتخابات تعلق على استقالة نواب الكتلة الصدرية

شفق نيوز / علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأحد، على تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب، فيما كشفت عن مفاجأة بشأن البدلاء، الذين سيأخذون مكانهم في المجلس.

وجاءت استقالة نواب الكتلة الصدرية، استجابة لدعوة وجهها إليهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيث وقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على الاستقالات، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري. 

وقال مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة، أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، كي تقدم البدلاء عنهم لمجلس النواب، لغرض أداء اليمين الدستورية".

وأضاف المصدر، أن "بدلاء نواب الكتلة الصدرية، سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح لأي كتلة كانت"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها".

وأشار إلى أن "المفوضية ستقوم بجمع الأسماء والأرقام لبدلاء نواب الكتلة الصدرية، فهم حتى الان غير معرفين، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، وبعد تسلم استقالة النواب بشكل رسمي، للبحث عن البدلاء في كل دائرة انتخابية استقال منها نائب عن الكتلة الصدرية".

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