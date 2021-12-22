مفاجأة.. المفوضية "عطلت" بت المحكمة الاتحادية بطعون العامري

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، عن السبب "الحقيقي" الذي دفع المحكمة الاتحادية إلى تأجيل قرارها بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عدم إجابة مفوضية الانتخابات على الأسئلة الفنية التي أرسلتها المحكمة الاتحادية كانت السبب الرئيس وراء إرجاء جلسة الحسم إلى الأحد المقبل".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات تماطل في عدم ارسال الإجابة الخاصة بالطعون، لوجود خروق قانونية حقيقية من بينها عدم الكشف عن مضمون تقرير الشركة الفاحصة إلى جانب تفاصيل فنية أخرى من شأنها أن تغير كثيراً في النتائج المعلنة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أعلنت تحديد يوم 26 - 12 - 2021 موعداً لصدور القرار من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك بعد الاستماع إلى آخر دفوعات وطلبات الطرفين المتداعيين.

وأدلى العامري بإفادته في جلسة المحكمة الاتحادية التي عقدت صباح يوم الأحد 22-12-2021، أمام قضاة المحكمة الاتحادية كرر فيها موقفه المناهض لنتائج الانتخابات.

وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب عام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، إلى الاستقالة بضغط شعبي.