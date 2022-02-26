مفاجأة.. العفو الرئاسي لم يشمل نجل محافظ النجف فقط بل وأفراد عصابته

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة الى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق.

وجاء في كتاب رسمي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، صادر عن الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء، وموجه الى رئاسة الجمهورية/ مكتب رئيس الجمهورية حمل موضوع (إعفاء خاص)، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء حصلت على شمول المدانين كل من (جواد لؤي جواد) و(محمد علي فاضل محمد) و(محمد المصطفى جابر هاشم) بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة (٢٨٣ /ج /٢٠١٨) عن محكمة جنايات الكرخ .

وطلب الكتاب أخذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين، ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، اصدار عفو خاص عن احد تجار المخدرات.

وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.

وأعرب عدد من ضباط الأجهزة الأمنية في محافظة النجف، عن امتعاضهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية برهم صالح، إصدار "عفو خاص" عن تاجر المخدرات "الخطير" جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل المحافظ (جواد لؤي جواد الياسري) بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات, كما تضمن إلزام (جواد الياسري) دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).