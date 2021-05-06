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مع قرب أجله.. سياسي يصف البرلمان الحالي بـ"الأسوأ" منذ أيام حمورابي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-06T20:01:23+0000
مع قرب أجله.. سياسي يصف البرلمان الحالي بـ"الأسوأ" منذ أيام حمورابي

شفق نيوز/ وصف السياسي المستقل باسم خشان، يوم الخميس، البرلمان العراقي الحالي بدورته الرابعة، بـالأسوأ" منذ أيام حمورابي.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان العراقي الحالي بدورته الرابعة، هو أسوأ دورة منذ أيام حمورابي، وسبب هذا الأمر يعود بالدرجة الأساس إلى الصفقات السياسية والمجاملات".

وأضاف ان "البرلمان الحالي ارتكب الكثير من المخالفات في القوانين والتشريعات"، مشيرا إلى "غياب الوعي القانوني خلال الدورة البرلمانية، ولهذا نحن امام برلمان عاجز كسيح قانونيا".

وأشار خشان إلى أن البرلمان وقع في مطبات ومشاكل قانونية كثيرة للأسباب السابقة.

وكان البرلمان قد صوت الشهر الماضي على حل نفسه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من الشهر ذاته.

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