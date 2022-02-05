مع طرح 3 بدلاء.. نواب مستقلون يطرقون باب الكاظمي لإقالة "منديل"

شفق نيوز/ التقى نواب مستقلون عن محافظة بابل، يوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهدف تغيير المحافظ حسن منديل.

وقال النائب المستقل عن محافظة بابل أمير المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "النواب قدموا طلبا موقعا من 8 نواب مستقلين إلى رئيس الوزراء خلال لقاء اليوم لإنهاء تكليف محافظ بابل الحالي حسن منديل واستبداله بشخصيات كفوءة من محافظة بابل".

وأوضح أن "النواب المستقلين رشحوا 3 مهندسين اكفاء لرئيس الوزراء وهم كل ثائر جبار الفتلاوي وفلاح حسن النبهاني وفاضل عباس الذرب"، مشيرا إلى ان "هناك ضغوطاً وجهة سياسية تطمح بالحصول على منصب محافظ بابل".

ولفت المعموري إلى أن "رئيس الوزراء وعد وفد النواب المستقلين خيراً بإجراء تغيير لمحافظة بابل واختيار محافظ مناسب وكفوء لإدارة المحافظة".

وكان المعموري قال أول أمس الخميس لوكالة شفق نيوز، إن النواب المستقلين في محافظة بابل والبالغ عددهم ثمانية رفعوا شكوى ضد المحافظ حسن منديل في المحكمة بخصوص تكليف مدير البلدية الذي لديه مخالفات إدارية والعديد من الملاحظات، وهناك عدة شكاوى ومخالفات بحق محافظ بابل، لذا لابد من تغييره خاصة وانه لم يصدر مرسوم جمهوري بتعيينه محافظاً لبابل".

ومن بين القضايا المثارة على محافظ بابل حسن منديل، تكليفه عبر اتصال هاتفي، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بتعيين قائممقام الحلة صباح هادي الفتلاوي، بحسب وثيقة موقعة من قبل الفتلاوي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها "استنادا للمكالمة الهاتفية مع المحافظ تقرر، تكليفنا للعمل بإدارة اعمال بلدية الحلة من موقع أدنى".

كما أن هيئة النزاهة استدعت المحافظ حسن منديل عدة مرات على خلفية قضايا فساد مالي وإداري وتم إطلاق سراحه بكفالة، وكان آخرها في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث تم استقدام منديل بحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز.