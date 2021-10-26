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مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة.. الإطار التنسيقي: كل شيء وارد في الساعات المقبلة ومنها اقتحام الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2021-10-26T10:42:58+0000
مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة.. الإطار التنسيقي: كل شيء وارد في الساعات المقبلة ومنها اقتحام الخضراء

شفق نيوز/ حذر الإطار التنسيقي (القوى السياسية الشيعية)، اليوم الثلاثاء من عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين والمعتصمين عند بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال القيادي في تحالف الفتح، احد ابرز قوى الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري، لوكالة شفق نيوز، ان "مهلة الـ72 ساعة التي منحها المتظاهرين والمعتصمين عند بوابة المنطقة الخضراء لتنفيذ مطالبهم انتهت، ولهذا على المفوضية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ المطالب"، مشددا على ان "عدم تنفيذها سيدفع المتظاهرين الى تصعيد الاحتجاج حتى تحقيق المطالب".

وأضاف المساري؛ ان "عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين والمعتصمين، والتي هي مدعومة من غالبية القوى السياسية سيؤدي إلى تفاقم الأمور ومن الممكن أن يتم الدخول إلى المنطقة الخضراء وتنصب خيم الاعتصام داخل المنطقة، (المنطقة الخضراء) فكل شيء وارد خلال الساعات المقبلة".

وكان مصدر مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بعقد اجتماع لتنسيقية المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء الرافضين لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك نية لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء والاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات.

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