مع اقتراب موعد خليجي البصرة.. السوداني يجتمع مع سفراء دول الخليج واليمن

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع سفراء دول الدول الخليجية في العراق، سبل تطوير التعاون والشراكة بما يحقق مصالح شعوب هذه البلدان.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل صباح اليوم في محافظة البصرة، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج والسفير اليمني لدى العراق، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات العراقية مع دول المجلس وعموم الدول العربية، وأبرز المجالات التي يجري فيها العمل على تطوير التعاون والشراكة، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة.

واشتمل اللقاء على بحث آخر الاستعدادات التي أتمّها العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 بالبصرة، في السادس من كانون الثاني المقبل.

وأكد السوداني على أهمية هذه البطولة ورمزيتها المتميّزة لدى العراقيين والأشقاء المشاركين، وما تمثله من مناسبة للقاء الأخوة على أرض العراق المضياف.

من جانبهم شدد السفراء إلى دعم بلدانهم لإنجاح هذه البطولة، وثمّنوا عالياً الجهود التي بذلها العراق من أجل تحقيق هذا الهدف.