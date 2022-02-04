معلومة صادمة.. التظاهرات ضد زيباري مدفوعة الثمن وكلفت الاتحاد 100 ألف دولار

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الجمعة، عن أن التظاهرات التي خرجت في بغداد ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية كانت مدفوعة الثمن وكلفت الاتحاد الوطني الكوردستاني عشرات آلاف الدولارات.

وشهدت بغداد خلال الأيام القليلة الماضية تجمع عدد من الأفراد في مناطق قريبة من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية يحملون يافطات تعبر عن رفضهم لتولي زيباري رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطا عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، إن "التظاهرات التي خرجت في بغداد ضد ترشيح زيباري كانت مدفوعة الثمن من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأوضح المصدر أن "3 تظاهرات خرجت لهذا الغرض كلفت الاتحاد نحو 100 ألف دولار؛ جرى توزيعها على المشاركين فيها".

ويبدو أن الاتحاد الوطني يحاول تشويه صورة زيباري لزيادة حظوظ مرشحه الرئيس الحالي برهم صالح لتولي منصبه لولاية رئاسية ثانية.

والأسبوع الماضي، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني شوان محمد طه، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه التظاهرات ليس شعبية، بل هناك جهات سياسية تقف خلفها"، مبينا أن "عناصر هذه التظاهرات هم من الوية رئاسة الجمهورية، ونحن نعرفهم جيداً، وانهم مدفوعين ممن يقودهم ومن يدفع لهم".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا، أبرزهم زيباري وصالح.