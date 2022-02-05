معلنة تقديم مرشح للمنصب.. امتداد تضع 13 شرطاً للتصويت على رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ اعلنت حركة امتداد، يوم السبت، تقديم مرشح عن "تحالف من أجل الشعب" لمنصب رئيس الجمهورية.

ووضعت الحركة 13 شرطاً للتصويت في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد تقديم مرشح "تحالف من أجل الشعب" في الجولة الأولى، مشيرة الى أن هذه المطالب تكون موجهة الى الكتلة او الكتل التي تتبنى مرشح رئاسة الجمهورية في الجولة الثانية.

ومن بين المطالب بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "محاسبة مرتكبي المجازر الدموية بحق محتجي تشرين والكشف عن المختطفين والمغيبين وإطلاق عفو عام وعفو خاص عن المتظاهرين المحكومين بقضايا غير جنائية، وإيجاد الحلول الحقيقية والفاعلة لملف النازحين وإنهاء معاناتهم وتوفير فرص العمل الملائمة لهم".

كما اشترطت الحركة "السعي الى تخفيض اسعار النفط ومشتقاته للمواطنين في عموم البلد وفي إقليم كوردستان خاصة بسبب الظروف الجوية الصعبة، وتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه نص شروط حركة امتداد.