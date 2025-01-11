مبعوث ترامب في طريقه إلى العراق.. رسالة جديدة إلى السوداني

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، مساء السبت، عن زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب إلى العراق، حاملاً معه رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، "من المتوقع وصول مبعوث أمريكي إلى بغداد، حاملاً معه رسائل مباشرة من ترامب حول أمن المنطقة ودور العراق في ذلك".

وأوضح المصدر، أن "الزيارة قد تكون سرية (غير معلنة بشكل رسمي)"، لافتاً إلى أن المبعوث سيبحث أيضاً تفاصيل الزيارات الأخيرة للسوداني، ورؤية ترامب وفق المتغيرات الأخيرة بالمنطقة".

وكان مصدر سياسي مطلع، أفاد الأسبوع الماضي، بتلقي رئيس الوزراء العراقي رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر مبعوث خاص في زيارة غير معلنة، كانت تتضمن عدة محاور.

ووفق المصدر، فإن أبرز المحاور، ضرورة احتواء والسيطرة على السلاح خارج اطار الدولة، وإيقاف نشاط الفصائل المرتبطة بإيران، الى جانب عدم تدخل العراق بالملف السوري وأن تدعم تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز؛ ان العراق يسعى بشكل حثيث لاستتباب الأمن في المنطقة، وأن رئيس الوزراء طرح في زيارة إلى إيران رؤية العراق بهذا الخصوص.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية ومؤخراً إيران، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية، كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.