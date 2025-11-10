معاون الصدر: مقاطعة الانتخابات انتصار سلمي

شفق نيوز- بغداد

وجه المعاون الجهادي لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، دعوة إلى عناصر سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار، لمقاطعة الانتخابات، مؤكداً أن قرار المقاطعة "ليس انسحابًا من الميدان، بل هو أسمى صور الانتصار السلمي".

وجاء في رسالة أبو مصطفى الحميداوي، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن المقاطعة تمثل "موقفًا وطنيًا شريفًا يعبّر عن وعيٍ عميق ورفضٍ قاطع لكل ما يُراد به تزوير الحقيقة".

وناشد الحميداوي أعضاء سرايا السلام بـ"عدم الذهاب إلى صناديق اقتراعٍ خاليةٍ منكم، لأنها فقدت معناها الحقيقي"، محذراً من "منح الشرعية لمهزلةٍ تُدار في الخفاء على حساب الوطن ودماء الشرفاء وتضحيات الأوفياء".

وأمس الأحد، انتقد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بشدة دعوات أطراف سياسية شيعية للمشاركة بالانتخابات التشريعية في العراق من باب دفع "الأفسد بالفاسد"، مجددا تأكيده على مقاطعة العملية الانتخابية برمتها.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح يوم أمس الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق، فيما سينطلق الاقتراع العام لكافة المواطنين يوم غد الثلاثاء.

ويرى مراقبون أن المقاطعة الصدرية التي تستند إلى قاعدة جماهيرية منضبطة ومنظمة، قد تُضعف الزخم الشعبي للانتخابات وتُحدث خللاً في التوازن السياسي داخل المكون الشيعي، خصوصاً في المحافظات التي شكل فيها التيار الصدري قوة انتخابية حاسمة خلال الدورات السابقة.

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وقرر الصدر، في حزيران/ يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.