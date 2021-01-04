"معاناتنا لا تقل عن اولاد خالتنا".. الصابئة يبعثون برسالة الى الصدر

شفق نيوز/ دعا رئيس كتلة الصابئة المندائيين، يوم الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشمول طائفته في اللجنة التي اعلن عنها مؤخراَ والخاصة "لتلقي شكاوى المسيحيين حول الأملاك والعقارات المغصوبة"، مشيراً إلى وجود تجاوز على املاكهم من قبل أشخاص يدعون الانتماء للتيار.

وقال رئيس الكتلة النائب نوفل الناشي، في رسالة بعث بها الى الصدر، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نثمن مواقفكم الوطنية في الحفاظ على النسيج الوطني العراقي ونهجكم الاصلاحي للقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ونشد على ايديكم بهذا الاتجاه".

وأضاف "اطلعنا على دعوتكم الكريمة بتشكيل لجنة خاصة لتلقي شكاوي المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة من قبل الخارجين عن القانون"، مبيناً أن "ما يعانيه ابناء طائفة الصابئة المندائيين داخل العراق وخارجـه لا يقل عن معاناة اولاد خالتنا من التجاوز على العقارات والأملاك والاراضي وحتى الأموال من قبل الخارجين عن القانون والبعض ممن يدعي الانتماء لتياركم الكريم أو التيارات الأخرى".

وأشار إلى أن "هذه التجاوزات المستمرة ضد ابناء الاقليات دفعتهم للهجرة خارج العراق لكون القانون اصبح شكلياً في ظل انتشار السلاح وسطوة المليشيات خارج اطار الدولة".

وتابع، "أننا إذ نلتمس العطف الأخوي والابوي من سماحتكم بشمول عقارات واملاك وأراضي وأموال ابناء الطائفة ضمن لجنتكم المشكلة لإرجاع الحـق لأصحابه الشرعيين لنضيق الخناق على كل متجاوز يدعي أنه يأتمر بتجاوزه بالأمر منكم".

وأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بياناً، أمس الأحد، أعلن فيه تشكيل لجنة وصفها بـ"الخاصة لتلقي شكاوى المسيحيين حول أملاكهم وعقاراتهم المغصوبة".

وشهدت السنوات السبع عشرة الماضية، جرائم ممنهجة طالت العراقيين المسيحيين نفذتها جماعات إرهابية أبرزها تنظيما "القاعدة"، و"داعش".

واضطرت عشرات الآلاف من الأسر المسيحية فضلا عن طوائف اخرى إلى مغادرة العراق نحو بلدان عربية وغربية مختلفة، ما سهل عمليات الاستيلاء على منازلها وممتلكاتها خاصة في بغداد ومدن شمال ووسط العراق.