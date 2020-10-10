مطالبة نيابية بإشراف دولي على الانتخابات وتحذير من العزوف

شفق نيوز/ طالب عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، يوم السبت، باشراف دولي على سير الانتخابات المقبلة لتفادي تكرار "التلاعب والتزوير"، محذراً من عزوف انتخابي كبير مالم تعالج المشاكل الماضية.

وقال جاسم حسين الجبارة، لوكالة شفق نيوز، إن "ابرز مقومات وعوامل نجاح الانتخابات المقبلة الاشراف الدولي على جميع مفاصلها وتفاصيلها لمنع تكرار مشاكل انتخابات عام 2018 الى جانب اعتماد النظام البايومتري لمنع أي حالات تلاعب او تزوير تصادر حقوق الناخب والمرشح في ان واحد".

وحذر الجبارة من "عزوف انتخابي كبير في حال تكرار سياقات واساليب الانتخابات الماضية وبقاء مشاكلها، ما يجعل العملية الانتخابية بحاجة الى معجزة لاقناع المواطن بالاقتراع في ظل تراشق الوعود البرلمانية والحكومية بكل عناوينها دون تنفيذ او مصداقية".

كما حذر الجبارة من "اجهاض جميع المساعي الجادة والاهداف الحقيقية للانتخابات المبكرة وما ستنتجه من تغيرات يترقبها الشعب العراقي".

وما زال البرلمان العراقي يشهد سجالات وخلافات حيال قانون الانتخابات تجاه رسم الدوائر الانتخابية واعتماد البطاقة الالكترونية او البايومترية في الانتخابات القادمة.

وحدد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي السادس من حزيران عام 2021 موعداً لاجراء الانتخابات النيابية رغم محاذير صعوبة اجراؤها لعدم جاهزية مفوضية الانتخبات فنياً ومادياً والمشاكل الاجتماعية والسياسية التي تسود اغلب المحافظات.