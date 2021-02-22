مطالبة نيابية بإشراف اممي ودولي على الانتخابات في المحافظات المحررة

شفق نيوز/ طالبت النائبة ناهدة الدايني، يوم الاثنين، بإشراف اممي ودولي تام على مجريات العملية الانتخابية في المحافظات المحررة لمنع خروقات التزوير ومصادرة اصوات الناخبين تحت وطأة الاكراه والتهديد.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن نزاهة الانتخابات في عموم المحافظات المحررة مرهون بإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية الرسمية وبتفويض رسمي بسبب عدم قدرة الحكومة على ضبط السلاح وحصره ضمن التشكيلات النظامية وحظر تدخل وانتشار اي جهة مسلحة خارج مظلة الاجهزة الامنية في ديالى وصلاح الدين ونينوى واجزاء من كركوك.

وحذرت الدايني، من تدخلات تحت ذرائع امنية انتهت مبرراتها لإرغام مناطق واسعة للتصويت بالإكراه وخارج رغبة وارادة الناخبين ما يسبب مصادرة وسرقة لأصوات مرشحين وضمن مناطق نفوذهم وقواعدهم الجماهيرية.

واعربت الدايني عن خشيتها تكرار ممارسات وخروقات انتخابات عام 2018 والتي شهدت خروقات واجبار على التصويت للكثير من المناطق والوحدات الادارية في ديالى وصلاح الدين بشكل خاص.

وجددت دعوتها للكاظمي بتأمين اجواء الانتخابات امنياً واجتماعياً في المحافظات المحررة والمختلطة وتحرير الناخبين من قيود القلق قبل اجراء الانتخابات، مشددة أنه بخلاف ذلك فأن تأجيل الانتخابات افضل واقل عواقب من اجراءها بنتائج مسلوبة بالقوة.

وتشهد ديالى وعدة محافظات محررة صراعات النفوذ والمال السياسي وسيطرة الاجنحة العسكرية على الانتخابات بحسب المعطيات السياسية في المحافظة وسط مخاوف من عزوف انتخابي واسع في عموم مكونات المحافظة.