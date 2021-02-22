سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مطالبة نيابية بإشراف اممي ودولي على الانتخابات في المحافظات المحررة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-22T15:06:07+0000
مطالبة نيابية بإشراف اممي ودولي على الانتخابات في المحافظات المحررة

شفق نيوز/ طالبت النائبة ناهدة الدايني، يوم الاثنين، بإشراف اممي ودولي تام على مجريات العملية الانتخابية في المحافظات المحررة لمنع خروقات التزوير ومصادرة اصوات الناخبين تحت وطأة الاكراه والتهديد.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن نزاهة الانتخابات في عموم المحافظات المحررة مرهون بإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية الرسمية وبتفويض رسمي بسبب عدم قدرة الحكومة على ضبط السلاح وحصره ضمن التشكيلات النظامية وحظر تدخل وانتشار اي جهة مسلحة خارج مظلة الاجهزة الامنية في ديالى وصلاح الدين ونينوى واجزاء من كركوك.

وحذرت الدايني، من تدخلات تحت ذرائع امنية انتهت مبرراتها لإرغام مناطق واسعة للتصويت بالإكراه وخارج رغبة وارادة الناخبين ما يسبب مصادرة وسرقة لأصوات مرشحين وضمن مناطق نفوذهم وقواعدهم الجماهيرية.

واعربت الدايني عن خشيتها تكرار ممارسات وخروقات انتخابات عام 2018 والتي شهدت خروقات واجبار على التصويت للكثير من المناطق والوحدات الادارية   في ديالى وصلاح الدين بشكل خاص.

وجددت دعوتها للكاظمي بتأمين اجواء الانتخابات امنياً واجتماعياً في المحافظات المحررة والمختلطة وتحرير الناخبين من قيود القلق  قبل اجراء الانتخابات، مشددة أنه بخلاف ذلك فأن تأجيل الانتخابات افضل واقل عواقب من اجراءها بنتائج مسلوبة بالقوة.

وتشهد ديالى وعدة محافظات محررة  صراعات النفوذ والمال السياسي وسيطرة الاجنحة العسكرية على الانتخابات بحسب المعطيات السياسية في المحافظة وسط مخاوف من عزوف انتخابي واسع في عموم مكونات المحافظة.

related

الديمقراطي الكوردستاني: مستعدون لخوض الانتخابات في أي وقت

Date: 2021-01-19 15:14:24
الديمقراطي الكوردستاني: مستعدون لخوض الانتخابات في أي وقت

سياسي عراقي يحذر من رئيس وزراء "صدري": ستكون هناك مجاعة وبحار دماء

Date: 2021-02-15 10:04:50
سياسي عراقي يحذر من رئيس وزراء "صدري": ستكون هناك مجاعة وبحار دماء

نائب يحدد 4 أسباب تعيق إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

Date: 2021-01-04 15:47:04
نائب يحدد 4 أسباب تعيق إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

المفوضية تحدد مواعيد "نهائية" لتسجيل التحالفات وتحديث سجل الناخبين

Date: 2021-02-03 16:32:18
المفوضية تحدد مواعيد "نهائية" لتسجيل التحالفات وتحديث سجل الناخبين

أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

Date: 2021-01-12 10:19:59
أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

قانونية البرلمان ترفض اعلان الكاظمي: لا يمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات

Date: 2020-08-01 11:20:48
قانونية البرلمان ترفض اعلان الكاظمي: لا يمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات

الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

Date: 2020-11-15 12:49:22
الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

مفوضية الانتخابات تعلن موقفها من بيان السيستاني وتضع خمسة شروط

Date: 2020-09-14 06:25:14
مفوضية الانتخابات تعلن موقفها من بيان السيستاني وتضع خمسة شروط