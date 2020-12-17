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مطالبة للكاظمي: هذا الوزير يعمل بـ"البركة" ويجب استبداله

Category: سیاسة

Date: 2020-12-17T16:44:39+0000
مطالبة للكاظمي: هذا الوزير يعمل بـ"البركة" ويجب استبداله

شفق نيوز/ وجه عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية يوم الخميس انتقادات لاذعة إلى وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستبداله بآخر يتمتع بالكفاءة.

وقال عادل المحلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعتنا الدقيقة لأداء وزير الكهرباء، اتضح بأنه ضعيف جداً، وليس لديه خطة عمل، ويعمل (بالبركة)".

وأضاف أن الوزير "لا يصلح أن يكون مدير قسم في الوزارة، (وهو) سبب اساسي في انهيار الكهرباء، وسمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة".

ودعا المحلاوي، الكاظمي، إلى "الإسراع باستبداله بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء"، مضيفا "سيكون لنا موقف حاسم في لجنة الطاقة النيابية بصدده". 

ويشكو العراقيون من تردي خدمة الكهرباء منذ عقود، رغم صرف عشرات مليارات الدولارات على هذا القطاع خلال السنوات الـ17 الأخيرة.

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