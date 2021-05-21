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مطالبة للكاظمي بزيارة كركوك وافتتاح مطارها رسميا أمام حركة الملاحة الجوية

Category: سیاسة

Date: 2021-05-21T12:41:11+0000
مطالبة للكاظمي بزيارة كركوك وافتتاح مطارها رسميا أمام حركة الملاحة الجوية

شفق نيوز/ طالب عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي يوم الجمعة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة المحافظة وافتتاح مطارها الدولي أمام حركة الملاحة الجوية.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته المطار، إن الإجراءات المتخذة سواء على الصعيد الفني واللوجستي كافية لإعادة إفتتاح مطار كركوك أمام حركة الرحلات الجوية، مردفا بالقول: كانت هناك أمور بسيطة متمثلة بالمنازل السكنية القريبة من المطار والتي تمت إزالتها وتعويض أغلب مالكيها ولم يتبق سوى عدد قليل لم يتسلموا التعويضات وندعو إلى الاسراع بصرفها لهم.

وأضاف قائلا: هنا يأتي دور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الإطار، ونحن من هنا نناشده باسم مكونات كركوك كافة بأن يأتي إلى كركوك هو وفريقه الحكومي ويعقدون جلسة، وبعدها يفتتح مطار كركوك رسميا لأنه لم يتبق إلا هذا الإجراء.

وتابع الصالحي بالقول: ان هناك من عقّد مسألة افتتاح المطار لسنوات عدة وبسبب أمور بسيطة جدا وهم من اهالي المحافظة سواء كانوا تركمانا أم كوردا أم عربا، وانا ادعوهم بأن يغلبوا مصلحة كركوك على أي شي آخر.

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