مطالبة كوردية لحكومة الكاظمي بتدخل "عاجل" في كركوك

شفق نيوز/ طالب نائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، الحكومة العراقية بتدخل "عاجل" لحسم مسألة منصب محافظ كركوك، نافياً صحة الأنباء التي أفادت بتثبيت المحافظ الحالي بالوكالة راكان الجبوري.

وقال جمال محمد شكور لوكالة شفق نيوز، إن "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته حسم ملف محافظ كركوك واختيار محافظ حسب الاستحقاق السكاني والانتخابي مع ضمان حقوق جميع المكونات في المناصب التنفيذية الاخرى".

وأضاف أن "تفاقم ملفات الفساد والتفرقة القومية بين المكونات، يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لوضع الامور في نصابها الصحيحة وتشكيل ادارة تنفيذية لكركوك تضمن حقوق جميع المكونات".

ونفى شكور صحة الانباء التي أشارت الى صدور أوامر رسمية من رئيس الوزراء بتثبيت المحافظ الحالي بالوكالة راكان الجبوري، مبينا أنه لا يوجد أي مسوغات قانونية لذلك.

ونصّبت بغداد، راكان الجبوري وهو من العرب السنة، محافظاً لكركوك وكالة، بعد عزل محافظها الراحل نجم الدين كريم، وهو كوردي، بعد أحداث استفتاء استقلال إقليم كوردستان خريف ٢٠١٧.

ويشكو الكورد منذ أكثر من 3 سنوات من تهميش إداري وأمني وإعادة عمليات التعريب والتغيير الديمغرافي في الكثير مناطق محافظة كركوك.