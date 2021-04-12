مطالبة بفتح باب الاستيراد لكسر الاحتكار والتحكم بالأسعار

شفق نيوز/ اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محمود الزجراوي، يوم الاثنين، جهات سياسية بالسيطرة على المنتج المحلي والتحكم بالاسعار، داعيا الحكومة لفتح باب الاستيراد للسيطرة على الاسعار.

وقال الزجراوي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات السياسية تسيطر على المنتج المحلي واسعار المواد الغذائية في السوق ولا تراعي مصلحة الشعب والمواطنين واصحاب الدخل المحدود".

وأضاف ان "الحكومة لا تستطيع التصادم مع المنتجين المحليين لكون تلك الجهات المتنفذة تفرض سيطرتها على المعامل والمصانع والاسواق المحلية".

وتابع ان "فتح باب الاستيراد سيساعد في تقليل اسعار المواد الغذائية وغيرها، وستكون أسعارها ارخص من المنتج المحلي، وبالتالي ستضطر الجهات المتنفذة الى تقليل الاسعار لتفادي خسارتها".

ودعا الزجراوي، الحكومة إلى "فتح باب الاستيراد لفترة معينة للسيطرة على اسعار السوق واجبار اصحاب المنتج المحلي على مراعاة المواطنين واصحاب الدخل المحدود".

وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، قد أعلن في السادس من نيسان الجاري، عن صدور قرار من مجلس الأمن الوطني، سمح بموجبه باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج، خلال شهر رمضان، للتخفيف من ارتفاع أسعارهما وعدم اثقال كاهل المستهلك.

وبين أن هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج.