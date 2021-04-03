مطالبة برلمانية بتوزيع الرواتب بالدولار للأشهر الثلاثة المقبلة في العراق

شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي يوم السبت الحكومة الاتحادية بتوزيع الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة بالدولار بدلا من الدينار العراقي.

وقال الصالحي في بيان اليوم، أنه "عقب بيان وزارة النفط العراقية عن كمية صادراتها النفطية لشهر اذار، بلغت الايرادات 5.8 مليار دولار، مبينا ان كمية النفط المصدر 91 مليونا و311 الفا و929 برميل وبمعدل سعر بلغ 63.329 دولارا للبرميل الواحد، رغم قرار اوبك بتخفيض الانتاج".

وطالب الصالحي "الحكومة بضرورة توزيع الرواتب للاشهر الثلاثة المقبلة بالدولار ليتسنى للمواطن المتضرر من اعادة جزء من حقه المسلوب، والتي ستؤدي الى رفع قيمة الدينار العراقي طرديا".