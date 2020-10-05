مطالبة باستضافة الكاظمي في البرلمان: انشغل بالسفارة وتناسى الرواتب

شفق نيوز/ دعا النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب إلى استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي لمناقشة أزمة رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن الحكومة تناست الرواتب وانشغلت بالسفارة الأمريكية.

ولم تصرف الحكومة رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم لعدم توفر السيولة الكافية، إذ يُنتظر أن تطلب الحكومة تخويل البرلمان للمرة الثانية من أجل اقتراض الأموال لتتمكن من صرف الرواتب للأشهر المتبقية من السنة.

وقال المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب لا يحتاج إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة المالية وتأخير صرف رواتب".

وأشار إلى أن "المجلس سيستأنف جلساته الاعتيادية يوم السبت المقبل، وبإمكان رئاسة البرلمان تحديد موعد لمناقشة الأزمة المالية والرواتب من خلال إضافة فقرة على جدول الأعمال".

وأضاف المسعودي أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهتم بالتصريحات واللقاءات والسفارة الأمريكية والحشد الشعبي والسلاح المنفلت، وتناسى اولياته بانعاش الاقتصاد العراقي ومعالجة الأزمة المالية وصرف رواتب الموظفين"، منوها إلى أن "اوليات عمل الحكومة هي انتشال الاقتصاد لأنه أساس لتحريك الدولة وليس السياسة".

وتابع المسعودي، إنه "على مجلس النواب اتخاذ قرارات حقيقية من خلال استضافه رئيس الوزراء ووزير المالية لمعرفة الاسباب الحقيقية للتاخير الرواتب، وما هي الاجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة المالية في الفترة المقبلة؟".

ويكابد العراق لتوفير رواتب موظفي الدولة بعد تراجع أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

كما اضطر البلد إلى تخفيض صادرات النفط بنحو مليون برميل يوميا استجابة لاتفاق "أوبك+" لدعم الأسعار في الأسواق العالمية.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.



