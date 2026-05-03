مطالبات إيزيدية بمنصب وزاري في حكومة الزيدي

طالب النائب عن المكون الإيزيدي، مراد إسماعيل، يوم الأحد، بتمثيل للمكون في الحكومة الجديدة، التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

وذكر إسماعيل في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الشعب الإيزيدي يستحق تمثيلاً عادلاً وفعالاً في الحكومة العراقية المقبلة، التي يشكلها الآن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي".

واعتبر أن "استمرار حرمان الإيزيديين من حقهم في المشاركة الوطنية الفعّالة أمرٌ غير مقبول".

وأكد: "سنطالب بحزم بحقوق شعبنا، وسنضمن تمثيلاً رفيع المستوى للإيزيديين في بغداد، بما في ذلك منصب وزاري".

وأشار إلى أن "هذا ليس في مصلحة العراق فقط، بل هو مطلب مشروع يستند إلى حجم السكان الإيزيديين، وجدارتنا الانتخابية، ومعاناة مجتمعنا التاريخية الهائلة، والأهمية العالمية لقضيتنا".

The Yazidi people deserve fair and effective representation in the next Iraqi government, now being formed by Prime Minister-Designate @AliFalihAlzaidy.Continuing to deny Yazidis their rightful place in meaningful national participation is no longer acceptable. We will firmly… — Murad Ismael (@murad_ismael) May 3, 2026

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي قد أعلن أن "الجميع سيشترك في الحكومة الجديدة"، وذلك في أول تصريح يدلي به للصحفيين على هامش لقاءاته مع مسؤولين كورد في السليمانية أمس السبت.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.