مطالبات نيابية بتحرك عراقي رداً على استفزازات الكويت

شفق نيوز/ كشف النائب عن البصرة، علاء الحيدري، يوم السبت، عن جملة تجاوزات كويتية على الأراضي والمياه الإقليمية العراقية، فيما طالب الحكومة الاتحادية والمحلية بطرد القنصل الكويتي من البصرة، لحين تصفير جميع المشكلات.

وقال الحيدري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انتهاكات وتجاوزات متكررة من الجانب الكويتي، على الأراضي والمياه الإقليمية العراقية، وهذا يدل على أن الكويت لا تريد علاقة حسن الجوار مع العراق".

وأضاف أن "الكويت قامت مؤخراً بحفر آبار نفطية عل بعد أمتار من مدينة أم قصر، وهذا استفزاز للعراقيين وأهل البصرة بشكل خاص"، مردفاً بالقول: "نحن كنواب عن البصرة طالبنا الحكومة بإرسال وفد عالي المستوى لمتابعة هذا التجاوز، لكن وزارة الخارجية لم تستجب لنا وصمتت كصمت أهل القبور".

وأبدى الحيدري، استغرابه من صمت الحكومة المحلية في البصرة اتجاه التجاوزات الكويتية على الأراضي العراقية، مطالباً رئاسة مجلس النواب بـ"تشكيل لجنة نيابية لمتابعة هذه التجاوزات".

وطالب النائب عن البصر، الحكومة الاتحادية والمحلية بـ"طرد القنصل الكويتي من محافظة البصرة، لحين تصفير كل التجاوزات الكويتية على العراق واحترام سيادة العراق وشعبة".