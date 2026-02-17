مطالبات نيابية باستحداث لجنة للحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي (وثائق)

شفق نيوز – بغداد

كشف النائب عن تحالف العزم، مثنى ثائر العزاوي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل التعديل الأخير للنظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه تضمن تشكيل 22 لجنة نيابية، مع إجراء عمليات شطب وإضافة وتعديل على عدد من اللجان القائمة.

وقال العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إنه قدّم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لاستحداث لجنة جديدة تُعنى بالحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية وجود جهة برلمانية مختصة تعمل على توحيد الرؤية التشريعية والرقابية في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن المقترح يتضمن خيارين إما تشكيل اللجنة بشكل مستقل في حال توفر 7 أعضاء على الأقل يرغبون بالانضمام إليها، أو إلحاقها بإحدى اللجان الأساسية، مثل لجنة النقل والاتصالات، نظراً لقرب اختصاصها.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس النواب أمراً نيابياً بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم 19 نائباً لتولي تعديل النظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2022، بما يتعلق باللجان النيابية الدائمة.