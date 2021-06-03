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مطالبات لوزارة المالية بالإسراع في تمويل المشاريع الاستثمارية وتنفيذ فقرات الإصلاح الاقتصادي

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T13:59:33+0000
مطالبات لوزارة المالية بالإسراع في تمويل المشاريع الاستثمارية وتنفيذ فقرات الإصلاح الاقتصادي

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، يوم الخميس، عن تفاصيل الاجتماع البرلماني بوزير المالية علي علاوي، مبيناً أن الإسراع بتمويل المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم تصدر النقاشات.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنته ناقشت مع وزير المالية "الاسراع بتمويل المشاريع الاستثمارية، وتخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات بالمبالغ المالية التي تمكن الوزارات والمحافظات من القيام بواجباتها والشروع بإحالة المشاريع المقرة فيها".

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً "تعديل قانون المصارف الحكومية والنظام الداخلي لتلك المصارف"، مشيراً إلى أنه "تم التواصل بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية لتنفيذ فقرات الاصلاح المالي والاقتصادي التي وردت في قانون الموازنة الاتحادية".

وكان من المقرر انعقاد جلسة مجلس النواب في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني دفع رئاسة مجلس النواب، إلى تحويل الجلسة البرلمانية إلى تداولية بعد أن حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقادها.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب يحول جلسته الى تداولية، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 65 نائباً.

وأشار إلى أن الجلسة التداولية عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، بغياب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي.

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