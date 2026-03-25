مطالبات بـ"دفاع جوي" صيني أو روسي.. حراك برلماني لاستضافة السوداني والقيادات الأمنية

يسعى أعضاء في مجلس النواب العراقي لعقد جلسة "طارئة" في أقرب وقت، لاستضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني والوزراء الأمنيين، للتباحث في "الانتهاكات" المتكررة التي تطال القوات الأمنية والحشد الشعبي، وسط مطالبات نيابية بتأمين منظومات دفاع جوي متطورة.

وكشف النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، عن البدء بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة مخصصة لاستضافة السوداني ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي، لمناقشة تداعيات "الاعتداءات" الجوية، مرجحاً انعقاد الجلسة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن النواب الموقعين سيطالبون بالتحرك لتأمين تسليح "عاجل" بمنظومات دفاع جوي من دول "غير مشتركة بالاعتداءات" على العراق، مثل روسيا والصين، لضمان حماية السيادة الوطنية، مبيناً أن الأجواء الحالية تشير إلى مراجعة الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي.

وتابع الخفاجي بالقول: "نحن نعيش حالياً حالة حرب مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي نتيجة اعتداءاتهم المتكررة على الأراضي العراقية واستهداف مقرات القوات المسلحة والحشد الشعبي"، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة لا يمكن السكوت عنه.