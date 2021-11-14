مصر والأردن تطمئن على سلامة الكاظمي وتجدد شجبها محاولة الاغتيال الفاشلة

شفق نيوز / اطمأن، وزيرا خارجية الأردن ومصر، يوم الأحد، على سلامة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها قبل أسبوع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع نظيريه الأردنيّ أيمن الصفديّ، والمصريّ سامح شكريّ، على هامش مُنتدى "صير بني ياس في دبي"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للبيان، بحث المجتمعون سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، فضلًا عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء الثلاثي، بحث آخر المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.

وقدم وزير الخارجية العراقي، خلال اللقاء، إيجازاً عن التطورات والحراك السياسيّ الذي يشهده العراق بعد إجراء الانتخابات.

واطمأن وزيرا خارجية مصر والأردن، على سلامة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وأعربا عن شجبهما وإداناتهما لهذه العملية، وجددا دعمهما لاستقرار العراق وأمنه.