مصر ترفض الإساءة للعراق والدول العربية وتتعهد بـ"تحرك قانوني"

شفق نيوز- القاهرة

حذّرت أربع جهات مصرية، يوم الأربعاء، من الممارسات الإعلامية السلبية التي تضر بالعلاقات بين مصر وعدد من الدول العربية ومن بينها العراق، مؤكدة أن محاولات المساس بالعلاقات الراسخة "جريمة" تستوجب تحركاً قانونياً.

حيث أصدرت وزارة الدولة للإعلام في مصر، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بياناً مشتركاً حذرت من ممارسات إعلامية سلبية تضر بالعلاقات بين مصر والدول التي تتعرض لعدوان إيراني.

وصدر البيان بناءً على دعوة من وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، حيث أكدت الجهات الأربع أن "ما بين مصر والدول الشقيقة التى تتعرض للعدوان الإيراني (السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق والأردن)، علاقات أخوة راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل".

واعتبر البيان أن "محاولات المساس بهذه العلاقات، هى جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى وبالمصلحة القومية للأمة العربية، وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية".

ولفت البيان، إلى أن الجهات المشاركة في هذا البيان "قد قررت بدءاً من الآن، استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام فى مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها لضبط الأداء الإعلامي وفق القواعد القانونية والمهنية لوقف الإضرار بمصالح الوطن والاساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها".

يأتي البيان على خلفية سجالات إعلامية في قنوات تلفزيونية مصرية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع أحداث المنطقة التي اعتبرها البيان الرسمي "أحداثاً طارئة" لن تؤثر بأى حال على العلاقات بين مصر والدول العربية الأخرى.