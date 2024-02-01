مصر تبدي رغبتها للسوداني بتوسعة آفاق التعاون والاستثمار مع العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير حلمي، حسبما أعلنته الحكومة العراقية.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، اليوم، أن اللقاء شهد بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، بما يمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخي.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء اشاد بالتعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، وسعي العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى التعاون الأخير الذي أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية مع كبرى الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري، فضلاً عن الشركات المصرية التي تشارك في تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية في بغداد ونينوى.

ووفقا للبيان، فإن السوداني جدد موقف العراق من العدوان المستمر على غزّة، مشيراً إلى ما تتحمله مصر من عبء في الأزمة، وضرورة العمل على إنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، نقل السفير أحمد سمير حلمي رغبة مصر والشركات المصرية في توسعة آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي، بما يهيّئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين الشقيقين العراقي والمصري.