مصدر يوضح سبب إقالة مسؤول محلي في ذي قار: أوقف مشروعاً بـ4 مليارات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن سبب إعفاء مدير عام صحة ذي قار من منصبه ضمن مجموعة من المديرين العامين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قرار اعفاء مدير عام صحة ذي قار، صدام صاحب الطويل، لم يكن بناءً على رغبته كما تم اشاعته، وبالاتفاق مع حكومة المحافظة"، لافتا إلى أن "قرار الاعفاء كان برغبة الحكومة المحلية فقط".

وبين، أن "اقالة الطويل جاءت نتيجة إيقافه مشروعا بقيمة 4 مليارات دينار عراقي لشراء أجهزة طبية لدائرة الصحة لم تكن الصحة بحاجة إلى شرائها".

وكشفت وثائق صادرة اليوم من وزارة الصحة، عن إرسالها كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تثبيت الطويل بمنصبه بشكل رسمي.

وفي وقت سابق الاثنين، قرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، إعفاء خمسة مسؤولين محليين وتكليف بدلاء عنهم.

والمسؤولون الخمسة هم مدير التخطيط العمراني ومدير هيئة الضرائب ومدير بلدية الناصرية ومدير بلدیات ذي قار ومدير عام دائرة صحة ذي قار.