مصدر يوضح سبب خلو التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية من القضاة الكورد

شفق نيوز/ أوضح مصدر قضائي، يوم الاربعاء، سبب خلو التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا من القضاة الكورد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجلس القضاء الاعلى بانتظار ترشيحات مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان، حتى يتم اضافة (2) من قضاة الاقليم في المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان سيقدم (3) مرشحين (2) اصلاء و (1) احتياط".

وأضاف أن "عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا (9) والاسماء التي نشرت الان (7)، بانتظار ترشيحات مجلس القضاء الاعلى في اقليم وكردستان، حتى يكون العدد (9) وتكون المحكمة بنصاب قانوني مكتمل عند صدور المرسوم الجمهوري بذلك".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيين اعضائها.

وذكر بيان للمركز الإعلامي للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد، اعضاء اصلاء في المحكمة".

وأضاف انه "تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة".