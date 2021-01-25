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مصدر يكشف نتائج اجتماع الوفد الكوردي واللجنة المالية النيابية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-25T20:48:35+0000
مصدر يكشف نتائج اجتماع الوفد الكوردي واللجنة المالية النيابية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع عن نتائج اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان مساء الاثنين مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

وانعقد الاجتماع في مبنى البرلمان العراقي ببغداد لمناقشة حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول حصة الإقليم في الميزانية وكذلك تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة تصدير النفط العراقية "سومو" المملوكة لبغداد.

وأشار المصدر إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان أبلغ اللجنة المالية النيابية بعدم وجود اعتراض لدى حكومة الإقليم على تصدير النفط من خلال الحكومة الاتحادية.

وأردف المصدر، "سيكون هناك اجتماع آخر سيعقد يوم غد أيضاً من أجل تثبيت هذه البنود في الموازنة".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الوفد إلى بغداد ويضم وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وكان مصدر حزبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن وفد حكومة إقليم كوردستان سيخوض سلسلة اجتماعات "حاسمة" خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة المقبلة لتثبيت الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم كما هو وارد في مشروع الموازنة.

ووفق الاتفاق المبرم بين الحكومتين، فإن حصة الإقليم تبلغ نحو 12.6 في المئة من الموازنة إلى جانب صرف رواتب البيشمركة، مقابل تسليم الإقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يومياً من النفط المستخرج من حقول الإقليم.

وتأتي الاجتماعات لضمان حصول موافقة مختلف الأطراف على بنود مشروع الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان قبل عرضها على التصويت في البرلمان.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية خانقة جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضية.

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