مصدر يكشف موعد القمة الثلاثية في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، السبت، عن موعد عقد القمة الثلاثية على مستوى زعماء العراق والأردن ومصر في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني سيصلان إلى بغداد الخميس المقبل لعقد القمة الثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وكان من المقرر عقد القمة قبل أسبوع، إلا أن الكاظمي أعلن إرجاءها إلى أجل غير مسمى على خلفية حادث تصادم قطارين في مصر الجمعة وأسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة و108 آخرين.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.