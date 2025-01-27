مصدر يكشف كواليس تحالف الـ12 بمجلس ذي قار وعلاقته بـ"نوري المالكي"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، كواليس لقاء وفد مجلس محافظة ذي قار بالقيادات السياسية في بغداد وابرزهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء أسفر عن إعلان تشكيل تحالف سياسي من 12 عضوا داخل مجلس المحافظة يضم دولة القانون وخدمات والماكنة واشراقة كانون وعمار الركابي المنشق عن تيار الحكمة.

وأضاف المصدر؛ أن اللقاء شهد التأكيد على استحقاق تيار الحكمة لمنصب المحافظ وعدم العمل على تفتيت الاتفاق السياسي المتفق عليه في المرحلة الماضية.

وصوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني الحالي، بالأغلبية على اقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التصويت على عدم القناعة باجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل، كون أن الجلسة كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهراً لكن تمت إقالة المحافظ في الساعة 12 ظهراً، وهذا مخالف للنظام الداخلي"، داعياً المحافظ إلى "الاستمرار بدوره كمحافظ ذي قار لحين البت في النتائج الأخرى".

وكان مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته المخصصة لاستجواب رئيس الحكومة المحلية المحلية في المحافظة مرتضى الابراهيمي.