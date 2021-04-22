مصدر يكشف عن أسماء من يخلف النائب الاسدي في البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع بمحافظة المثنى، اليوم الخميس، عن المرشحين الاثنين الأبرز لتولي مقعد النائب المتوفي عدنان الاسدي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "عضو ائتلاف دولة القانون بيادر قاسم الموسوي عن محافظة المثنى هي المرشح الأبرز لخلافة النائب المتوفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا عدنان الاسدي".

وبين المصدر، أن "الموسوي حصلت في انتخابات 2018 على أكثر من 7000 صوت، لكنه تم استبدالها بالنائب الراحل، كونه قياديا في حزب الدعوة، وتم تخفيض عدد اصواتها الى 3000 صوت بعد ثلاثة أيام من فوزها بالمقعد النيابي".

وتابع المصدر، أن "المرشح الثاني الذي قد يدفع به حزب الدعوة، هو القيادي في الحزب والممثل عن الرفحاويين، صباح ال سادود، لكن الأصوات التي جمعها ربما لن تسعفه في مواجهة الموسوي".